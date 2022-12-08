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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Зенита» остался без клуба в Казахстане

Российский футболист Павел Долгов покинул «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Зенит
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Атырау"

26-летний Долгов пришел в «Атырау» минувшим летом. В семи матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ) забил один гол и отдал один ассист. Также в его активе шесть игр в Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.

Долгов — воспитанник футбольной академии петербургского «Зенита». В его карьере также были «Металлург» (Липецк), «Томь», «Енисей», «Торпедо-БелАЗ», «Анжи». «Атырау» финишировал на 11-м месте в таблице КПЛ-2022.

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