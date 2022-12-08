Футболист сборной Казахстана уехал в зарубежный клуб

«Еще одно новое-старое лицо на первой тренировке “Энергетика” — полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев. Он только что примерил с “Тоболом” бронзу премьер-лиги. А игроком “студентов” был уже дважды. Сразу — когда приехал сюда из Караганды перед сезоном-2018. Затем — спустя три года, когда вернулся к ним из Бреста, где защищал цвета тамошних “Динамо” и “Руха”. С 7 голевыми пасами он стал шестым ассистентом ЧБ-2019. Толково провел и следующий чемпионат — 8+6. А летом 2021-го, когда его одолжили узбекскому “Андижану”, и вовсе был одним из лучших игроков лиги по системе “гол+пас” — 5+8. И если это тот самый Васильев, то он мог бы стать подходящей заменой Свирепе на позиции одного из двух инсайдов “Энергетика”. Эх, когда там у “студентов” первые спарринги?», — пишет источник.