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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана уехал в зарубежный клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев находится в расположении белорусского клуба «Энергетик-БГУ», который занял второе место в сезоне-2022. Об этом сообщает Football.by.

Энергетик-БГУ
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Источник: КФФ

«Еще одно новое-старое лицо на первой тренировке “Энергетика” — полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев. Он только что примерил с “Тоболом” бронзу премьер-лиги. А игроком “студентов” был уже дважды. Сразу — когда приехал сюда из Караганды перед сезоном-2018. Затем — спустя три года, когда вернулся к ним из Бреста, где защищал цвета тамошних “Динамо” и “Руха”. С 7 голевыми пасами он стал шестым ассистентом ЧБ-2019. Толково провел и следующий чемпионат — 8+6. А летом 2021-го, когда его одолжили узбекскому “Андижану”, и вовсе был одним из лучших игроков лиги по системе “гол+пас” — 5+8. И если это тот самый Васильев, то он мог бы стать подходящей заменой Свирепе на позиции одного из двух инсайдов “Энергетика”. Эх, когда там у “студентов” первые спарринги?», — пишет источник.

Напомним, что 25-летний Васильев сыграл за «Тобол» 22 матча в КПЛ-2022 и забил один гол. Также в его активе две игры в Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.

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