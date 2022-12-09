Трансферы «Ювентуса» в «Милан», «Рому», «Манчестер Сити» и «Барселону» находятся под следствием

В то время как наиболее тревожным аспектом является обвинение в скрытых выплатах, другой обсуждаемый вопрос — это потенциальное увеличение трансферных сборов в сделках по аренде для увеличения прироста капитала. Это гораздо труднее доказать, поэтому несколько клубов уже были однажды оправданы именно потому, что невозможно дать точную оценку того, сколько стоит игрок, кроме цены, о которой договорились два клуба.