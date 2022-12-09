Трансферы «Ювентуса» в «Милан», «Рому», «Манчестер Сити» и «Барселону» находятся под следствием

В то время как наиболее тревожным аспектом является обвинение в скрытых выплатах, другой обсуждаемый вопрос — это потенциальное увеличение трансферных сборов в сделках по аренде для увеличения прироста капитала. Это гораздо труднее доказать, поэтому несколько клубов уже были однажды оправданы именно потому, что невозможно дать точную оценку того, сколько стоит игрок, кроме цены, о которой договорились два клуба.
Тем не менее Gazzetta dello Sport опубликовала список из 22 трансферов, находящихся под следствием прокуратуры Турина. К ним относятся переход Эмиля Аудеро в «Сампдорию», обмен с «Миланом», где были задействованы Леонардо Бонусси и Маттиа Кальдара, обмен Леонардо Спинаццолы на Луку Пеллегрини в «Рому» и обмен Миралема Пьянича на Артура Мело в «Барселону».
Также среди подозрительных оказались трансферы Жоау Канселу в «Манчестер Сити» и переход Данило в туринский клуб. Продажа Эмре Джана в дортмундскую «Боруссию» и Симоне Мураторе в «Аталанту».