Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве

Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока.

В заявлении суда говорится, что не доказан факт того, что контракт был фальшивым и обвиняемые имели умысел в отношении DIS. Изначально компания DIS требовала для Неймара пятилетнего тюремного заключения, однако позже вдвое сократила запрашиваемое наказание.