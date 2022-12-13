Ибрагимович — об уходе Роналду из «МЮ»: «Правды мы никогда не узнаем. Все беспокоятся о своем имидже»

Португальский форвард раскритиковал «МЮ» в скандальном интервью и вскоре расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

"Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление.