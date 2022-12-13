В Казахстане грязно поступили с легендами российского футбола. Экс-футболистов сборной пытались кинуть на деньги

В 2009-м в Казахстан перебрались две легенды российского футбола — Егор Титов и Андрей Тихонов. Они были не первыми легионерами КПЛ из России (за год до них в местный чемпионат заехали, например, Веретенников и Бесчастных), но из-за своего бэкграунда экс-спартаковцы привлекли к новообразованному астанинскому «Локомотиву» серьезное внимание.

«Несмотря на то, что многие из приезжавших россиян играли у нас под конец карьеры, они оставляли хороший след. Когда приезжали Тихонов и Титов, смотреть на них приходили целые стадионы», — вспоминал бывший вратарь сборной Казахстана Давид Лория в интервью Sport24.

Кстати, помимо приглашения двух футболистов, выступавших за сборную России, руководство «Локомотива» поставило еще и российского тренера — руководить астанинской командой был назначен Сергей Юран.

Титова и Тихонова приглашали в Казахстан на впечатляющую зарплату: «Они тогда получали в “Локомотиве” порядка 50 тысяч долларов в месяц. Чтоб вы понимали, самый высокооплачиваемый футболист страны на тот момент Самат Смаков зарабатывал вдвое меньше», — рассказывал журналист Айдын Кожахмет в интервью «Гол». И сперва все складывалось более чем удачно — клуб стал вторым в чемпионате, а Тихонов был признан лучшим игроком турнира.

«Считаю, что Андрей Тихонов — лучший иностранный футболист за всю историю нашего чемпионата. Человечище и игрочище! Ему ж было 37, когда он сюда приехал. Блин, что он творил на поле! Забивал, отдавал, обыгрывал, в подкатах стелился. Настоящий капитан. На тренировках тоже пахал больше всех», — вспоминал Кожахмет.

К сожалению, уже под конец первого же сезона Титова и Тихонова в Казахстане дела «Локомотива» кардинально изменились. Приглашал российских футболистов Данияр Хасенов — бывший зять президента страны. После того, как он серьезно заболел, руководства клуба сменилось, а денег в «Локо» стало намного меньше.

«К сожалению, денег в команде никто не видел уже с июля. Все это время руководство продолжает кормить нас обещаниями, и очень похоже, что рассчитываться по задолженностям оно спешить не будет. И это при том, что перед началом сезона генеральный спонсор клуба “Казахстанские железные дороги” — клятвенно заверял, что любые финансовые проблемы исключены. Жаль, что приходится заканчивать сезон на такой неприятной ноте», — говорил Сергей Юран.

Контракты Тихонова и Титова была рассчитаны на два года, но уже в межсезонье новое руководство постаралось избавиться от русских футболистов. Причем самым грязным способом — «Локо» просто не взял легенд сборной России на сборы в Турцию. Те прилетели туда за свой счет и получили отказ в заселении в гостиницу с остальными игроками.

После всего этого Титову и Тихонову сообщили, что они отчислены из клуба за прогул тренировки (на которую их не пустили!) и никакой компенсации за разрыв соглашений им не полагается.

По слухам, после вмешательства извне руководство «Локомотива» все же согласилось выплатить российским футболистам положенные деньги. По итогам всех разбирательств Егор Титов принял решение завершить карьеру профессионального футболиста, а Андрей Тихонов вернулся в Россию — и еще год отыграл в подмосковных «Химках».