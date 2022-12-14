Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала»
Нападающий Криштиану Роналду замечен на базе «Реала», сообщает Relevo.
Нападающий Криштиану Роналду замечен на базе «Реала», сообщает Relevo.
Футболист получил разрешение от мадридского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму в тренировочном комплексе «Вальдебебас». Игрок занимался отдельно от футболистов «Реала», которые проводили тренировку под руководством Карло Анчелотти.
Источник отмечает, что Роналду не контактировал с игроками «Королевского клуба», по крайней мере, этого не было на базе команды. Сообщается, что «Реал» в данный момент не заинтересован в том, чтобы вступить в переговоры с 37-летним португальцем.
Криштиану Роналду является свободным агентом — в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. В СМИ появлялась информация о том, что форвард может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
На ЧМ-2022 Роналду вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала, в котором команда уступила Марокко (0:1). Нападающий забил 1 гол в 5 матчах на турнире.