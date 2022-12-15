Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ

Эту информацию в личной беседе подтвердил и сам футболист, добавив, что в случае поступления серьезного предложения из-за рубежа, готов покинуть казахстанский чемпионат. В то же время агент Оразова ведет переговоры с бельгийским клубом «Льерс», куда футболист отправится в случае удачной сделки.
В розыгрыше Лиги наций Оразов был одним из ведущих игроков сборной Казахстана и помог команде занять первое место в группе.
Ранее он выступал за «Актобе», «Кайрат», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».
Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте, набрав 13 очков в 17 матчах. При этом считается одним из топовых клубов чемпионата России. Трижды выигрывал золото РПЛ, а также девять раз завоевывал Кубок страны.