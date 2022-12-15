Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
20
Футбол. Чемпионат мира
17.12
Хорватия
Марокко
Футбол. Чемпионат мира
18.12
Аргентина
Франция
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Акжайык
Тобол Кс
13
6.11
Аксу
Атырау
21
6.11
Актобе
Кайрат
41
6.11
Кызыл-Жар
Каспий
41
6.11
Мактаарал
Ордабасы
00
6.11
Тараз
Туран
23
6.11
Шахтер Кг
Астана
23
30.10
Туран
Мактаарал
03
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов попал в шорт-лист московского «Локомотива», сообщает Metaratings.ru. «Железнодорожники» связывались с представителем 24-летнего игрока, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Локомотив
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

Эту информацию в личной беседе подтвердил и сам футболист, добавив, что в случае поступления серьезного предложения из-за рубежа, готов покинуть казахстанский чемпионат. В то же время агент Оразова ведет переговоры с бельгийским клубом «Льерс», куда футболист отправится в случае удачной сделки.

В розыгрыше Лиги наций Оразов был одним из ведущих игроков сборной Казахстана и помог команде занять первое место в группе.

Ранее он выступал за «Актобе», «Кайрат», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте, набрав 13 очков в 17 матчах. При этом считается одним из топовых клубов чемпионата России. Трижды выигрывал золото РПЛ, а также девять раз завоевывал Кубок страны.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь