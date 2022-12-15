Игрок сборной Казахстана заинтересовал топ-клуб РПЛ

Источник: КФФ

Эту информацию в личной беседе подтвердил и сам футболист, добавив, что в случае поступления серьезного предложения из-за рубежа, готов покинуть казахстанский чемпионат. В то же время агент Оразова ведет переговоры с бельгийским клубом «Льерс», куда футболист отправится в случае удачной сделки.

В розыгрыше Лиги наций Оразов был одним из ведущих игроков сборной Казахстана и помог команде занять первое место в группе.

Ранее он выступал за «Актобе», «Кайрат», российскую «Чайку» и латвийский «Даугавпилс».