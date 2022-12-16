В «ПСЖ» назвали ценник Килиана Мбаппе

«Если люди осознают, насколько ценен Мбаппе сегодня, то они должны понимать, насколько Килиан важен для нашего клуба. Ценник Мбаппе? 300−350 миллионов евро. “Реал” предлагал Мбаппе больше, чем предлагали мы. И он сделал свой выбор в пользу нас. Это о многом говорит. Килиан выбрал остаться в “ПСЖ”, и дело вовсе не в деньгах», — приводит слова источника из «ПСЖ» The Telegraph.