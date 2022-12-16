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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:29 (мск), источник: Sports.Ru

«Небеса обрели еще одну легенду». «Милан», «Интер», «Лацио» и другие попрощались с Михайловичем

Ряд итальянских клубов выразил соболезнования в связи со смертью Синиши Михайловича.

Милан
Интер
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Источник: Sports.Ru

  • «Прощай, мистер, ты будешь вечно жить в наших сердцах», — написали в твиттере «Болоньи».
  • «Небеса обрели еще одну легенду. Тебя будет очень не хватать, Синиша», — такое сообщение появилось в соцсетях «Милана».
  • «Никто никогда не готов прощаться с дорогим другом», — написали в твиттере «Интера».
  • «Прощай, Синиша», — так выразила соболезнования в твиттере «Сампдория».
  • «Прощай, воин, ты сражался с высоко поднятой головой до конца, настоящий мужчина», — написал в соцсетях знаменитый итальянский защитник Франко Барези.

Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья».

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (¼ финала) и на Евро-2000 (⅛ финала).

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

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