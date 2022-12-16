«Небеса обрели еще одну легенду». «Милан», «Интер», «Лацио» и другие попрощались с Михайловичем
Ряд итальянских клубов выразил соболезнования в связи со смертью Синиши Михайловича.
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Ряд итальянских клубов выразил соболезнования в связи со смертью Синиши Михайловича.
Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья».
За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (¼ финала) и на Евро-2000 (⅛ финала).
Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.