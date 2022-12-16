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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:28 (мск), источник: Sports.Ru

«МЮ» предложит 50 млн евро за Гакпо в январе. В нем видят замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Коди Гакпо.

Манчестер Юнайтед
ПСВЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Английский клуб, по данным The Telegraph, планирует предложить ПСВ за атакующего полузащитника сборной Нидерландов 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В 23-летнем футболисте видят замену Криштиану Роналду, с которым в прошлом месяце расторгли контракт после скандального интервью, где португалец раскритиковал руководство клуба и тренера.

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