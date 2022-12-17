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09:04 (мск), источник: Sport24

15-летний брат Мбаппе дебютировал за основную команду «ПСЖ»

Итан Мбаппе, младший брат нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, дебютировал за основную команду «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Sport24

15-летний Итан вышел на замену во втором тайме товарищеского матча «ПСЖ» против «Парижа» 16 декабря. Юноша заменил Фабиана Руиса.

«ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1, а забили за действующих чемпионов Франции Норди Мукиеле и Исмаэль Гарби.

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