Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17.12
Хорватия
Марокко
21
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
20
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Аргентина
Франция
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Карьера Месси в сборной Аргентины
00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швейцарский футболист погиб в отпуске

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Защитник швейцарского клуба «Лозанна Уши» Элия Алессандрини скончался в возрасте 25 лет в результате несчастного случая во время отпуска, сообщается на сайте Швейцарской футбольной лиги.

Швейцария U21
Наверх
Источник: сайт Швейцарской футбольной лиги

«Капитан душой и телом. “Красно-белая” семья оплакивает Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образца для подражания для всех», — говорится в сообщении клуба второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии «Лозанна Уши».

По данным Switzerland Times, Алессандрини ушел из жизни в пятницу, когда отдыхал вместе со своей девушкой недалеко от Маската, столицы Омана. Трагедия произошла во время купания в бассейне. Через несколько часов он должен был вернуться домой в Швейцарию. Точная причина смерти пока не известна.

Алессандрини выступал за швейцарские клубы «Тун», «Кьяссо», «Кринс», «молодежку» «Янг Бойз», а также играл за молодежную сборную Швейцарии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Месси — главная проблема Аргентины в финале ЧМ
'Никогда не сможет есть и ходить': кому марокканцы посвящают победы на ЧМ
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь