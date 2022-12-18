Швейцарский футболист погиб в отпуске

«Капитан душой и телом. “Красно-белая” семья оплакивает Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образца для подражания для всех», — говорится в сообщении клуба второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии «Лозанна Уши».
По данным Switzerland Times, Алессандрини ушел из жизни в пятницу, когда отдыхал вместе со своей девушкой недалеко от Маската, столицы Омана. Трагедия произошла во время купания в бассейне. Через несколько часов он должен был вернуться домой в Швейцарию. Точная причина смерти пока не известна.
Алессандрини выступал за швейцарские клубы «Тун», «Кьяссо», «Кринс», «молодежку» «Янг Бойз», а также играл за молодежную сборную Швейцарии.