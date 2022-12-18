Серхио Бускетс решил покинуть «Барселону», сообщают СМИ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение, что он покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение, что он покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Бускетс не намерен его продлевать. По информации источника, хавбек продолжит карьеру в североамериканской лиге MLS, где в его услугах заинтересован клуб «Интер Майами».
Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры, с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провел 696 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 42 голевые передачи.
Ранее Бускетс объявил о завершении выступлений за сборную Испании после вылета в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре.