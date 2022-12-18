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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серхио Бускетс решил покинуть «Барселону», сообщают СМИ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение, что он покинет каталонский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2022

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Бускетс не намерен его продлевать. По информации источника, хавбек продолжит карьеру в североамериканской лиге MLS, где в его услугах заинтересован клуб «Интер Майами».

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры, с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провел 696 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 42 голевые передачи.

Ранее Бускетс объявил о завершении выступлений за сборную Испании после вылета в ⅛ финала чемпионата мира в Катаре.

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