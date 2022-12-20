Зинедин Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»

Контракт действующего главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри истекает лишь летом 2025 года, но его будущее остается под вопросом, особенно после того, как весь совет директоров, включая Андреа Аньелли, ушел в отставку в прошлом месяце.

Ранее Зидан назывался основным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции, но Дилье Дешам, с большой долей вероятности, продолжит работать с национальной командой.

Будучи игроком Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Межконтинентального кубка и Кубка Интертото.