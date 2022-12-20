Россиянин продал клуб АПЛ, а «Ювентусу» грозит Серия B. Что вы могли пропустить из-за ЧМ

Пока шёл чемпионат мира в Катаре, остальные события зарубежного футбола оставались в тени. Вы могли пропустить какие-то важные новости, но не переживайте — мы напомним. Вот самое интересное из того, что происходило в Европе в период с 20 ноября по 18 декабря.

Криштиану Роналду стал свободным агентом и всё ещё без клуба

Через пару дней после старта ЧМ-2022 Криштиану Роналду получил статус свободного агента. Скандальное интервью стоило португальцу контракта с «Манчестер Юнайтед». 22 ноября манкунианцы официально объявили, что стороны расторгли договор по «взаимному согласию».

Роналду на прощание признался в любви «МЮ». «После переговоров с “Манчестер Юнайтед” мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта. Я люблю “Юнайтед” и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю “Манчестер Юнайтед” всего наилучшего», — сказал Криштиану.

Впрочем, с новым вызовом пока как-то не складывается. Говорят, у Роналду есть предложение только от «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии. А вот в Европе, где он хочет играть, серьёзных вариантов по-прежнему нет.

«Манчестер Юнайтед» выставлен на продажу

Критика со стороны Роналду, возможно, повлияла на мнение владельцев «Манчестер Юнайтед» относительно продажи клуба. Пресс-служба манкунианцев официально подтвердила, что семья Глэйзеров готова отдать «МЮ» в надёжные руки за хорошие деньги. По слухам, речь идёт о сумме в £ 6−7 млрд. Сделка может состояться до конца первого квартала 2023 года. Одним из кандидатов на покупку манкунианцев называют Amazon — крупнейшую в мире компанию на рынке платформ электронной коммерции. Также на «МЮ» претендует владелец сети Zara, 86-летний испанский бизнесмен Амансио Ортега.

Тренер команды Эрик тен Хаг так прокомментировал переговоры о продаже «МЮ»: «По моей информации, это принесёт только пользу. Даст больше возможностей для инвестиций, что хорошо. Я смотрю на конкурентов по Премьер-лиге, и все они имеют возможность инвестировать — это семь-восемь клубов».

Тен Хаг убрал Санчо из первой команды

Ещё одна важная новость из «Манчестер Юнайтед». У тен Хага может быть конфликт не только с Роналду, но и с Джейдоном Санчо. Голландский тренер исключил вингера из состава первой команды и отправил заниматься по индивидуальной программе из-за плохой физической формы. Впрочем, по данным Manchester Evening News, Эрик сделал это в максимально деликатной форме.

«Джейдон не находится в нужном физическом состоянии, — объяснил тен Хаг. — Я провёл несколько бесед с ним, сейчас Санчо тренируется по индивидуальной программе. Цель — вернуть его в общую группу как можно быстрее, но я не могу сказать, когда это произойдёт. Большое значение имеет сочетание физики и ментального состояния. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе».

В нынешнем сезоне у Санчо 14 матчей в АПЛ и Лиге Европы, три гола и одна голевая передача.

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола проведёт в «Манчестер Сити» ещё два с половиной года. Английский клуб в конце ноября объявил о продлении контракта с каталонским тренером до лета 2025-го. «Ман Сити» выиграл под руководством Пепа 11 трофеев, включая четыре чемпионских титула, но главной цели Гвардиола пока не достиг — Лигу чемпионов не взял. Значит, уходить ещё рано. Гвардиола прокомментировал подписание нового договора:

«Я очень рад остаться в “Манчестер Сити” ещё на два года. Не могу отблагодарить всех в клубе за такое доверие. Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть всё необходимое, чтобы делать свою работу как можно лучше. Знаю, что следующая глава в истории этого клуба будет потрясающей. Так было в последнем десятилетии, так же будет и в следующем, потому что у клуба есть стабильность. С первого дня я почувствовал что-то особенное, находясь здесь. Лучшего места просто не придумать. У меня всё ещё есть ощущение, что вместе с “Манчестер Сити” мы можем добиться большего, поэтому я хочу остаться и продолжать бороться за трофеи».

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» побеждают в товарищеских матчах

Тем временем «Манчестер Сити» готовится к возобновлению сезона. Напомним, уже 22 декабря команда Гвардиолы сыграет в Кубке лиги с «Ливерпулем». На днях «Манчестер Сити» победил в товарищеском матче испанскую «Жирону» со счётом 2:0. Забили Кевин Де Брёйне, вернувшийся с ЧМ-2022 после вылета на групповом этапе, и Эрлинг Холанд.

В свою очередь, «Ливерпуль» на сборе в Дубае провёл спарринги с «Лионом» и «Миланом». Французам команда Юргена Клоппа проиграла — 1:3, несмотря на то что Фабиу Карвалью забил уже на первой минуте. Дубль Александра Ляказетта принёс победу «Лиону». После этого «Ливерпуль» разгромил «Милан» — 4:1. Дубль сделал приехавший с чемпионата мира Дарвин Нуньес, по мячу забили Мохамед Салах и Тьяго Алькантара. Чемпион Италии ответил лишь голом Алексиса Салемакерса.

Российский бизнесмен Дёмин продал «Борнмут»

Ещё одно событие из мира британского футбола. В середине декабря российский бизнесмен Максим Дёмин официально перестал быть владельцем «Борнмута». Он продал клуб АПЛ американской компании Cannae Holdings Inc во главе с её президентом Биллом Фоули. Новый собственник планирует увеличение вложений в первую команду и академию «Борнмута», а также строительство тренировочного центра.

Фоули поблагодарил россиянина за развитие клуба: «Без веры и финансовой помощи Максима и его семьи “Борнмут” вполне мог бы прекратить своё существование. Поддержка и участие Максима позволили клубу зарекомендовать себя в качестве команды высочайшего уровня. Мы хотели бы поблагодарить его за сотрудничество на протяжении всего процесса и похвалить за усердную работу во время управления клубом. Желаем ему всего наилучшего в других своих деловых начинаниях».

Таким образом, в топ-лигах Европы остался только один российский владелец клуба — Дмитрий Рыболовлев, которому принадлежит «Монако».

Экс-звезда чемпионата России покидает АПЛ

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Саломон Рондон ушёл из «Эвертона», не дождавшись открытия зимнего трансферного окна. 33-летний венесуэлец расторг с клубом контракт, действовавший до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Рондон принял участие в семи матчах АПЛ, но в основу попал лишь однажды. Кроме того, провёл одну игру в Кубке лиги. Ни голов, ни голевых передач у нападающего не было.

Тем не менее завершать карьеру Рондон, судя по всему, не планирует. Напротив, венесуэлец хочет туда, где будет получать больше игровой практики. Может, в чемпионат России вернётся? «Зениту» сейчас точно нужен квалифицированный нападающий.

«Реал» совершил громкий трансфер

Впрочем, интересные футбольные события происходили за последний месяц не только в Англии. «Реал» совершил громкий трансфер, подписав восходящую звезду бразильского футбола — Эндрика. За 16-летнего нападающего «Палмейраса» мадридский клуб отдаёт фантастические для игрока такого возраста деньги: сумма сделки составит € 72 млн. Эндрик присоединится к «Реалу» летом 2024 года, когда ему исполнится 18.

«Я благодарю “Палмейрас”, величайший клуб Бразилии, чемпиона Южной Америки, чемпиона мира и навсегда клуб моего сердца за то, что он дал мне всё необходимое, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня. За то, что помог мне осуществить мои мечты, и за уважение моего желания и желания моей семьи исполнить ещё одну. Пока не перейду в “Реал”, я буду продолжать посвящать себя всего “Палмейрасу”: ещё больше голов, побед, титулов и радости для наших болельщиков», — пообещал Эндрик.

«Ювентус» сменил руководство и рискует потерять место в Серии А

В «Ювентусе» на фоне неудач в Лиге чемпионов сменилось руководство клуба. Совет директоров во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку. В те же дни УЕФА на своём официальном сайте сообщил, что Палата финансового контроля за клубами (CFCB) начала расследование в отношении «Ювентуса» на предмет нарушений правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Бывшее руководство туринского клуба подозревают в финансовых махинациях. По информации Il Fatto Quotidiano, во время пандемии коронавируса «Ювентус» тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично клуб объявил, что футболисты временно отказались от денег. По данным источника, 17 игрокам незаконно выплатили около € 60 млн.

«Ювентус» снова рискует потерять место в Серии А по нефутбольным причинам. Эксперт по спортивному праву Маттиа Грассани заявил в интервью для La Repubblica следующее:

«Это самое серьёзное расследование, которому когда-либо подвергался “Ювентус”, возможно, даже более серьёзное, чем “кальчополи” в 2006 году. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. “Ювентус” рискует не только получить штраф. По закону возможно исключение команды из Серии А. Правила предусматривают, что в случае получения регистрации на чемпионат путём изменения документов и частных договорённостей, которые откладывают выплаты игрокам за сезон-2021/2022, или даже фиктивного отказа возможны исключение клуба из чемпионата и потеря титула чемпиона Италии».

Нойер получил травму, отдыхая после чемпионата мира

Для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера ноябрь и декабрь — сплошное разочарование. Он вылетел с национальной командой уже после группового этапа ЧМ-2022, а потом, отправившись на отдых, получил нелепую травму. Катаясь на лыжах, Нойер сломал нижнюю часть бедра. Удивительно, но в его контракте нет запрета на подобные развлечения в ходе сезона. В этом сезоне Мануэль больше не сыграет.

«Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни — кататься опасно. Но Нойер никогда никого не слушает! В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию. До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьёзная потеря для команды», — сказал гендиректор и бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан.