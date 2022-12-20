Хави рассказал о планах «Барселоны» на зимнее трансферное окно

«Мы семья, и я очень доволен тем, что у меня есть. Мы тренируемся как волки, и вы видите это на поле. Я в восторге от состава.



У нас хороший момент, мы по-футбольному здоровы. Мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном, и, хотя обидно, что мы проиграли в Лиге чемпионов, есть фундамент для борьбы за трофеи, что является главной целью. Я сказал Матеу (Матеу Алемани — футбольный директор “Барсы”. — Прим. “Чемпионата”) не играть на трансферном рынке слишком много и что я очень доволен составом», — приводит слова тренера Football Espana.