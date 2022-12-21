«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
Футболисты «Ньюкасла» дома победили «Борнмут» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Вулверхэмптон
Лестер
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Футболисты «Ньюкасла» дома победили «Борнмут» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 67-й минуте автогол забил защитник «Борнмута» Маркос Сенеси.
Соперник «Ньюкасла» по следующему раунду турнира определится в результате жеребьевки.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» идет 14-м.
Результаты других матчей ⅛ финала: