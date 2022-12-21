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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

Футболисты «Ньюкасла» дома победили «Борнмут» в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Вулверхэмптон
Лестер
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 67-й минуте автогол забил защитник «Борнмута» Маркос Сенеси.

Соперник «Ньюкасла» по следующему раунду турнира определится в результате жеребьевки.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» идет 14-м.

Результаты других матчей ⅛ финала:

  • «Вулверхэмптон» — «Джиллингем» — 2:0
  • «Милтон-Кинс Донс» — «Лестер» — 0:3
  • «Саутгемптон» — «Линкольн» — 2:1

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