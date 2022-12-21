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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:05 (мск), источник: Sport24

«Атлетик» и «Мальорка» вышли в 1/16 финала Кубка Испании

«Атлетик Бильбао» и «Мальорка» вышли в 1/16 финала Кубка Испании.

Атлетик
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Источник: Официальный сайт "Атлетика"

«Атлетик» в гостях одержал минимальную победу над клубом из 4-го по силе дивизиона страны «Сестао Ривер» (1:0). Автором единственного мяча стал Рауль Гарсия.

«Мальорка» с таким же счетом на выезде обыграла «Реал Унион» благодаря голу Дани Родригеса.

Соперники команд по 1/16 финала определятся позднее.

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