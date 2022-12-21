Одному из лучших бомбардиров АПЛ грозит дисквалификация за игру на ставках

В ноябре Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Тоуни обвинения в 232 нарушениях регламента в период с 25 февраля 2017 по 23 января 2021 гг. Тогда игрок «Брентфорда» сотрудничал с расследованием FA. Теперь же FA обвинила игрока еще в 30 нарушениях в период с 14 марта 2017 по 18 февраля 2019 гг. Тоуни должен предоставить ответы на новые обвинения до 4 января.

Регламент о ставках запрещает игрокам, тренерам и другим участникам футбольных матчей самостоятельно заключать пари, совершать прогнозы через третьих лиц, а также разглашать третьим лицам информацию, которая может быть использована для игры в букмекерских конторах.

Провинившемуся форварду «Брентфорда» 26 лет, в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 14 матчей и забил 10 мячей. Тоуни является лучшим бомбардиром «Брентфорда», а в списке лучших бомбардиров лиги занимает третье место, отставая от Эрлинга Холанда (18) и Харри Кейна (12).