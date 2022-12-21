«Севилья» объявила об уходе Иско

Напомним, Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Севилья» в 14 матчах набрала 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (37).