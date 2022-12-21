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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» объявила об уходе Иско

«Севилья» на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Иско из команды. Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

«Клуб хочет пожелать Иско удачи в реализации его новых профессиональных задач», — говорится в сообщении пресс-службы «Севильи».

Ранее сообщалось, что Иско может покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

Напомним, Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Севилья» в 14 матчах набрала 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (37).

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