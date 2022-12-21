Появились новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом

Португалец по-прежнему ждет предложение от одной из европейских команд и не спешит подписывать контракт с «Аль-Насром». Однако, по информации Романо, владельцы клуба настаивают на том, чтобы форвард принял окончательное решение о переходе в ближайшие дни.

5 декабря появилась информация, что в январе 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра». В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.