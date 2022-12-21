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21 декабря, источник: Lenta.Ru

Появились новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом

Появились новые подробности переговоров португальского нападающего Криштиану Роналду с саудовским клубом «Аль-Наср». Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

Португалец по-прежнему ждет предложение от одной из европейских команд и не спешит подписывать контракт с «Аль-Насром». Однако, по информации Романо, владельцы клуба настаивают на том, чтобы форвард принял окончательное решение о переходе в ближайшие дни.

5 декабря появилась информация, что в январе 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра». В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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