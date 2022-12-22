СМИ узнали о договоренности Месси и «ПСЖ» по новому контракту

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Как отмечает источник, 35-летний форвард согласился на то, чтобы остаться в «ПСЖ» как минимум еще на один сезон. Стороны пришли к согласию во время чемпионата мира в Катаре, победного для Месси и сборной Аргентины.

Окончательно новый контракт Месси будет согласован после того, как он выйдет из отпуска и встретится с генеральным директором клуба Нассером Аль-Хелаифи.