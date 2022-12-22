СМИ узнали о договоренности Месси и «ПСЖ» по новому контракту

Как отмечает источник, 35-летний форвард согласился на то, чтобы остаться в «ПСЖ» как минимум еще на один сезон. Стороны пришли к согласию во время чемпионата мира в Катаре, победного для Месси и сборной Аргентины.
Окончательно новый контракт Месси будет согласован после того, как он выйдет из отпуска и встретится с генеральным директором клуба Нассером Аль-Хелаифи.
Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года и пополнил состав французской команды на правах свободного агента после того, как истек его контракт с испанской «Барселоной», а из-за проблем с финансовым fair play «сине-гранатовые» не смогли его продлить. Нынешнее соглашение аргентинца с парижанами истекает по завершении нынешнего сезона.