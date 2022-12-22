«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лидс Юнайтед» в товарищеском матче

Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако».

Счёт в матче открыли хозяева, когда на 12-й минуте свой момент реализовал Робин Кох. На 25-й минуте монегаски сравняли — отличился Брил Эмболо.

На 47-й минуте французский клуб вышел вперёд благодаря голу Исмаила Якобса, а через пять минут он уже сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды.

Ещё через три минуты Брил Эмболо также оформил дубль в этой встрече и довёл счёт до разгромного. На 90+3-й минуте игрок «Лидса» Джозеф Джелхардт сократил отставание, реализовав пенальти. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Монако». Головин провёл на поле весь матч и отдал голевую передачу.