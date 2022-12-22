Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось. Об этом сообщили в среду врачи бывшего футболиста.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 декабря. /ТАСС/. Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось. Об этом сообщили в среду врачи бывшего футболиста.
«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле — прим. ТАСС) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября. При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.
Ранее в среду дочь Пеле Келли Насименту сообщила в соцсетях, что ее отец не сможет провести Рождество в кругу семьи, поскольку вынужден оставаться в больнице по медицинским показаниям.
Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. По данным газеты «Фолья ди Сан-Паулу», трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал И-эс-пи-эн сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.