Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле — прим. ТАСС) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября. При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.

Ранее в среду дочь Пеле Келли Насименту сообщила в соцсетях, что ее отец не сможет провести Рождество в кругу семьи, поскольку вынужден оставаться в больнице по медицинским показаниям.

Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носит плановый характер. Позже бразильцу диагностировали респираторную инфекцию, а его дочь сообщила, что отец накануне госпитализации переболел ковидом. По данным газеты «Фолья ди Сан-Паулу», трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал И-эс-пи-эн сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.