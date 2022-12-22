VAR отменил шесть верных решений в АПЛ со старта сезона-2022/2023

Всего было оценено несколько сотен эпизодов, из которых было выявлено 48 инцидентов, в которых потребовалось вмешательство видеоповтора.

Как сообщает источник, в 42 из них при помощи VAR было принято верное решение. Ещё в шести необходимых случаях VAR отменил решения арбитра, которые были верными. При этом было выявлено ещё шесть случаев, где вмешательство VAR было необходимо, однако так и не произошло.