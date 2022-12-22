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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» и «Реал Сосьедад» вышли в 1/16 финала Кубка Испании

«Севилья» в матче 1/32 финала Кубка Испании обыграла «Хувентуд Торремолинос» со счетом 3:0.

Севилья
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Источник: AFP 2022

Отличились Карлос Альварес, Хоан Хордан и Дани, который забил в свои ворота. В другом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Корию» со счетом 5:0.

«Севилья» и «Реал Сосьедад» узнают соперника по 1/16 финала после жеребьевки.

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