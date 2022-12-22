«Верх высокомерия». Месси снова разозлит всю Францию?

Ayobami: «Я тоже не поддерживаю это. Хотя это хорошая идея для твоего клуба, чтобы оценить твоё величие и твои достижения. Это очень приятно, но мы все знаем, что в “ПСЖ” ему будут не очень рады, как в “Барселоне”. Если бы это была “Барселона” сейчас, даже если бы проиграла Испания в финале, то люди в Испании, особенно в Барселоне, не возражали бы и были бы очень рады за Месси. Потому что он один из них, он не играл за Испанию, но не забывайте, что он жил там с 13 лет. В “ПСЖ” это спровоцирует всех, так что ему не нужно этого делать».