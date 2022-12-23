Источник: Месси проведёт в «ПСЖ» ещё один сезон
Аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет «ПСЖ» летом 2023 года.
Аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет «ПСЖ» летом 2023 года.
Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи во время чемпионата мира — 2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение о том, что Месси проведет в клубе еще один сезон, сообщает Relevo.
Месси никогда не был близок к возвращению в «Барселону», поскольку предложений от клуба не поступало.
Первым шагом должен был стать звонок от президента каталонского клуба Лапорты. Однако спустя полтора года отношения игрока с Лапортой остаются натянутыми — Месси считает, что президент использовал его как инструмент предвыборной кампании.
Кроме того, после победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет обсудить возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2023 года.