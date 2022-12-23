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08:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Месси проведёт в «ПСЖ» ещё один сезон

Аргентинский нападающий Лионель Месси не покинет «ПСЖ» летом 2023 года.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи во время чемпионата мира — 2022 встречался с отцом нападающего. В ходе встречи было заключено устное соглашение о том, что Месси проведет в клубе еще один сезон, сообщает Relevo.

Месси никогда не был близок к возвращению в «Барселону», поскольку предложений от клуба не поступало.

Первым шагом должен был стать звонок от президента каталонского клуба Лапорты. Однако спустя полтора года отношения игрока с Лапортой остаются натянутыми — Месси считает, что президент использовал его как инструмент предвыборной кампании.

Кроме того, после победы на ЧМ-2022 Месси намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Проект «ПСЖ» кажется ему более убедительным по сравнению с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет обсудить возвращение Лионеля Месси в «Барселону». Контракт аргентинца с «ПСЖ» действует до лета 2023 года.

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