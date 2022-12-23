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13:45 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» хочет формально закрепить договоренность с Роналду до конца декабря

У Криштиану Роналду не было предложений от европейских клубов.

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Источник: Reuters

Как пишет The Times, нападающий близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе. Отмечается, что у Роналду было предложение из Катара, однако финансовые условия этого предложения были хуже, чем те, что предлагает «Аль-Наср».

Перед ЧМ-2022 Роналду надеялся, что статус свободного агента и хорошее выступление на турнире позволят ему перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Однако в ходе ЧМ-2022 Роналду потерял место в стартовом составе Португалии. Это, как и скандальный уход из «Манчестер Юнайтед», навредило его репутации, и предложений из Европы Криштиану не получил.

Прошлым летом «Аль-Наср» предлагал Роналду контракт сроком на 2 года на 300 млн евро, но получил отказ. Сейчас же саудовский клуб полагает, что достиг договоренности с португальцем, и хочет закрепить ее формально до конца декабря.

Прошлым летом «Челси» был готов купить 37-летнего нападающего, но не сделал этого по совету Томаса Тухеля. Остальные клубы из Лиги чемпионов, проявлявшие интерес к Роналду, вышли из переговоров из-за конфликтов Роналду в сборной и «МЮ». Тогда им интересовались «Атлетико», «Бавария», «Боруссия» и «Наполи».

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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