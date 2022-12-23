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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

71-летний Раньери стал новым главным тренером «Кальяри»

71-летний Клаудио Раньери стал новым главным тренером «Кальяри».

КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

71-летний Клаудио Раньери стал новым главным тренером «Кальяри», сообщает сайт клуба.

Он официально возьмет на себя руководство основной командой с 1 января 2023 года. Тренер подписал контракт, связывающий его с клубом до 30 июня 2025 года.

Раньери уже возглавлял «Кальяри» с 1988 по 1991 год.

20 декабря Фабио Ливерани покинул пост главного тренера «Кальяри». После 18 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице серии B, набрав 22 очка.

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