«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с четырьмя футболистами

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контрактов футболистов на один сезон. Соглашения игроков с клубом были рассчитаны до июня 2023 года.

«Могу подтвердить продление контрактов. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении. Эти игроки вносят огромный вклад в это движение. Мы хотим построить команду на годы вперед. Эти игроки должны быть ее частью», — цитирует главного тренера Эрика тен Хага официальный сайт клуба.