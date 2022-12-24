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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с четырьмя футболистами

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контрактов защитников Люка Шоу и Диогу Далота, полузащитника Фреда и нападающего Маркуса Рэшфорда.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контрактов футболистов на один сезон. Соглашения игроков с клубом были рассчитаны до июня 2023 года.

«Могу подтвердить продление контрактов. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении. Эти игроки вносят огромный вклад в это движение. Мы хотим построить команду на годы вперед. Эти игроки должны быть ее частью», — цитирует главного тренера Эрика тен Хага официальный сайт клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (26 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице.

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