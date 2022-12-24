Санчо отправится вслед за Роналду? У Джейдона в «МЮ» большие проблемы

Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» заплатил € 85 млн дортмундской «Боруссии» за Джейдона Санчо. 22-летний вингер постоянно получал игровое время у разных тренеров, но так и не вышел на уровень, который показывал в Германии. С момента прихода в «МЮ» у Джейдона Санчо восемь голов и четыре ассиста в 52 матчах во всех турнирах (3389 минут). Естественно, при такой результативности полузащитник пролетел мимо ЧМ-2022 и теперь, кажется, не появится на поле в ближайших играх. Объясняем, что происходит.

Что происходит с карьерой Джейдона Санчо

19 ноября полузащитник «МЮ» удалил все посты в одной из соцсетей и опубликовал цитату: «Семья — корень всего, что я делаю, а также корень всего, что я творю». Кроме того, Джейдон Санчо сменил фотографию в профиле на чёрный фон. Такие действия игрока сразу заставили общественность задуматься, что происходит. Журналист Manchester Evening News Ричард Фэй дал этому объяснение: вингер хочет отдохнуть от соцсетей и сосредоточиться на улучшении своей игры, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона-2022/2023.

Перед ЧМ-2022 Санчо был целью многочисленных насмешек. Так, например, авиакомпания Ryanair отреагировала на непопадание игрока на турнир в Катар: «Мы всё равно доставим тебя куда угодно». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер назвал трансфер Джейдона в «МЮ» худшим в истории клуба. А болельщики шутили, что англичанин поедет на ЧМ-2022 в качестве стюарда, выкладывая видео с контролёром-распределителем, похожим на игрока.

Когда его партнёры по команде проводили первые матчи на ЧМ-2022, вингер тренировался в Нидерландах в любительском клубе «ОЮК Росмален». Там Санчо занимался под руководством фитнес-тренера, которого ему посоветовал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Удивительно, но экс-специалист «Аякса» не взял англичанина на товарищеские матчи в Испанию, из-за чего пресс-службе «Юнайтед» пришлось выпустить отдельную новость об этой ситуации. «Санчо продолжает индивидуальную программу тренировок в рамках процесса, направленного на возвращение на высший уровень», — говорилось в заявлении клуба.

Болельщиков «Манчестер Юнайтед» смутило решение тен Хага, но резкой критике они его не подвергли. По информации Manchester Evening News, план Санчо состоял в том, чтобы присоединиться к команде в Каррингтоне после её возвращения из Испании. Но этого не произошло. Вот что ответил на это тренер: «Мы хотим вернуть Санчо как можно скорее. Он недостаточно здоров, чтобы быть в тренировочном лагере».

Увы, но индивидуальная подготовка вингера больше похожа на отстранение. Джейдон тренируется вне общей группы с конца ноября. С тех пор «Манчестер Юнайтед» сыграл два товарищеских матча и уступил «Бетису» и «Кадису».

Джейдон не находится в нужных форме и состоянии. Я провёл несколько бесед с ним, сейчас Санчо тренируется по индивидуальной программе. Цель — вернуть его в общую группу как можно быстрее, но я не могу сказать, когда это произойдёт. Важное значение имеет сочетание физики и ментального состояния. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе. Эрик тен Хааг главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Вчера всё стало ясно. Джейдон Санчо пропустил матч с «Бёрнли» в Кубке лиги и не вернётся к возобновлению АПЛ. «Маловероятно, что Джейдон вернётся к игре с “Ноттингем Форест” 27 декабря», — заявил главный тренер «МЮ». При этом информация инсайдера Фабрицио Романо добавляет нотку оптимизма — Эрик тен Хаг не сомневается в будущем Санчо, видит в нём большой потенциал, поэтому прикладывает столько усилий для его перезагрузки. Правда, сколько ещё должно пройти времени, чтобы вингер присоединился к основе? Не перешёл ли он случаем дорогу голландскому специалисту?