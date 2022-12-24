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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
23:25 (мск), источник: Sports.Ru

«Унион» сказочно встречает Рождество: песни, свечи и почти 30 тысяч фанатов на стадионе

Традиция жива.

Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Пандемия на пару лет оставила нас без самой камерной и красивой предрождественской вечеринки Европы. В конце 2022-го традиция вернулась, и стадион берлинского «Униона» снова собрал почти 30 тысяч фанатов.

Традиция зародилась в 2003 году благодаря местному фан-клубу Alt-Unioner. В тот момент восточная часть Берлина ходила подавленной: «Унион» опустился на дно второй бундеслиги и выглядел предельно вяло.

Один из главных активистов фан-движения Торстен Эйзенбейзер захотел приободрить друзей перед Рождеством. «Надо было вернуться к семьям в хорошем настроении. Тогда я собрал всех в одном месте, чтобы мы создали теплую атмосферу и согрели друг друга», — вспоминал Торстен.

Он распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок, еще принес печенье, глинтвейн и свечи. Все были в восторге.

Так как фанаты не делали ничего противоправного, клуб только обрадовался и дальше помогал им с мелкими предпраздничными вечерами. Традиция набирала мощь, билеты оставались бесплатными, и в какой-то момент желающих прийти оказалось намного больше, чем мест на стадионе. Так в 2013 году со зрителей стали брать деньги (5−10 евро).

В пятницу на стадион «Униона» пришли 28 500 человек. Это выглядело так.

Источник: Reuters

«В 2003 году мы сделали маленькую встречу для своих и вообще не думали ни о чем масштабном. Теперь это огромное мероприятие, куда приходят не только футбольные болельщики», — отметил основатель праздника Торстен Эйзенбейзер.

Тринадцать лет подряд за религиозную часть отвечал один и тот же пастор (Питер Миллер), но в ноябре 2017-го он отказался от работы из-за плохого самочувствия. С тех пор мероприятие проводит пастор Ульрих Кастнер.

Источник: Reuters

На этот раз мероприятие чуть задержали, а потом еще и пошел дождь — но болельщиков это не остановило, они продолжили исполнять рождественские песни.

Все как обычно красиво и атмосферно.

Источник: Reuters

А в текущем сезоне еще и команда радует: осенью впервые в истории забралась на первое место в Бундеслиге. Перед паузой на ЧМ чуть сбавила ход, но все равно высоко (5-е место).

«Я не могу перестать улыбаться, — радуется Торстен Эйзенбейзер. — Даже в начале года мы были просто счастливы. Они сражаются как единая команда, и это заставляет нас гордиться ими. Мы, болельщики, остаемся с ними и не падаем духом, даже если случаются неудачи. Знаем, откуда мы родом, и любим наш клуб».

Источник: Reuters

А вот и яркий ролик с мероприятия.

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