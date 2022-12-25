Тен Хаг — о Роналду: мы строим новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью

«Что я чувствую после того, как ситуация с Роналду разрешилась? Это уже в прошлом. Мы смотрим вперёд и движемся дальше. Мы не общались после интервью.



Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для “МЮ” новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идём дальше. Не хочу тратить на это энергию. Мы хотим успешно завершить сезон и сосредоточены на игре», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.