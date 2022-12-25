Тен Хаг — о Роналду: мы строим новое будущее для «МЮ», а он не хотел быть его частью
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.
«Что я чувствую после того, как ситуация с Роналду разрешилась? Это уже в прошлом. Мы смотрим вперёд и движемся дальше. Мы не общались после интервью.
Я хочу двигаться дальше. Мы хотим построить для “МЮ” новое будущее, а он не хотел быть его частью. Идём дальше. Не хочу тратить на это энергию. Мы хотим успешно завершить сезон и сосредоточены на игре», — приводит слова специалиста Manchester Evening News.
37-летний португальский форвард покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре после того, как «красные дьяволы» расторгли с ним контракт. Такое решение было вызвано скандальным интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий раскритиковал руководство и тренера клуба.