«Реал» не собирается покупать Мбаппе. Клуб устал от попыток его подписать

Нападающего сборной Франции вновь связывают с «Мадридом», но, как пишет Marca, в отличие от предыдущих случаев, «Реал» не хочет тратить время на игры, которые устраивают Мбаппе и его окружение.

Никто из руководителей «Реала» не считает, что пришло время для трансфера Килиана. Боссы клуба устали от попыток подписать форварда, поэтому решили сосредоточиться на тех, кто уже есть в составе команды. В частности, «Мадрид» многое сделал для усиления позиций Винисиуса и Родриго в раздевалке.