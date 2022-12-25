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12:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» не собирается покупать Мбаппе. Клуб устал от попыток его подписать

«Реал» не планирует покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время.

Реал
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Источник: Reuters

Нападающего сборной Франции вновь связывают с «Мадридом», но, как пишет Marca, в отличие от предыдущих случаев, «Реал» не хочет тратить время на игры, которые устраивают Мбаппе и его окружение.

Никто из руководителей «Реала» не считает, что пришло время для трансфера Килиана. Боссы клуба устали от попыток подписать форварда, поэтому решили сосредоточиться на тех, кто уже есть в составе команды. В частности, «Мадрид» многое сделал для усиления позиций Винисиуса и Родриго в раздевалке.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 8 мячей и сделал 2 голевых паса в 7 играх.

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