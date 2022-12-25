Болельщики-мусульмане раскритиковали Салаха за фото возле рождественской елки

Источник: ФОТОГРАФИЯ САЛАХА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

На фотографии футболист, его жена Мага, дочери Макка и Кайан позировали в одинаковых пижамах на фоне наряженной елки.

«Я болею за “Ливерпуль” с самого рождения, но я перестану поддерживать клуб, потому что вы празднуете Рождество вместе с христианами. Вы только что потеряли меня как болельщика Мо Салаха», — написал один из болельщиков.

«Мо Салах, я считал тебя отличным игроком, и ты всегда вдохновлял меня. Однако после этого твита я больше не могу считать тебя своим примером для подражания», — высказался другой фанат.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 г. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. В нынешнем сезоне он забил 15 мячей за «Ливерпуль» в 23 матчах во всех турнирах.