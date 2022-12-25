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20:16 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Болельщики-мусульмане раскритиковали Салаха за фото возле рождественской елки

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся критике со стороны фанатов-мусульман после того, как опубликовал фото своей семьи возле рождественской елки. Об этом рассказывает Daily Mail.

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Источник: ФОТОГРАФИЯ САЛАХА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

На фотографии футболист, его жена Мага, дочери Макка и Кайан позировали в одинаковых пижамах на фоне наряженной елки.

«Я болею за “Ливерпуль” с самого рождения, но я перестану поддерживать клуб, потому что вы празднуете Рождество вместе с христианами. Вы только что потеряли меня как болельщика Мо Салаха», — написал один из болельщиков.

«Мо Салах, я считал тебя отличным игроком, и ты всегда вдохновлял меня. Однако после этого твита я больше не могу считать тебя своим примером для подражания», — высказался другой фанат.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 г. Вместе с клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. В нынешнем сезоне он забил 15 мячей за «Ливерпуль» в 23 матчах во всех турнирах.

Ожидается, что нападающий выйдет в стартовом составе команды 26 декабря, когда в Boxing Day «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой».

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