10 свободных топ-тренеров мира. Некоторые потеряли работу две недели назад

После чемпионата мира — 2022 на трансферном рынке много именитых свободных тренеров. Кажется, давно не было без работы столько крутых специалистов. Разбираемся, где они по слухам могут появиться в ближайшее время и какие достижения у них были в тренерской карьере.

Зинедин Зидан, 50 лет, последнее место работы: «Реал»

Всю тренерскую карьеру француз проработал в системе «Реала». С главной командой Зинедин Зидан дважды стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны, трижды победителем Лиги чемпионов, дважды обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира. За пять лет тренер собрал 11 трофеев и с лета 2021 года находится без работы. Во время ЧМ в Катаре сообщалось, что Зидан может сменить на посту главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, но, кажется, этого не случится.

Сейчас надёжный французский источник L'Equipe пишет, что Зинедин — один из претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии. Кроме того, Зидан ищет работу в клубном футболе. Отмечается, что его может привлечь «Ювентус». Зидан выступал за туринцев с 1996 по 2001 год в качестве игрока. Он хочет возглавить «Юве», где получит широкие полномочия, а также постоянную борьбу за титулы. Также отмечается, что Зидана не сильно интересует перспектива работы в «ПСЖ».

Йоахим Лёв, 62 года, последнее место работы: сборная Германии

С лета 2021 года Лёв — безработный. Он покинул национальную команду, несмотря на действующий контракт. За 15 лет вместе со сборной Германии Йоахим выиграл чемпионат мира — 2014 и Кубок конфедераций — 2017, завоевал бронзу на ЧМ-2010, дважды занял третье место на чемпионатах Европы (2012, 2016) и один раз второе место на Евро-2008. Если кто забыл, у немецкого специалиста есть заслуги в клубном футболе — он стал обладателем Кубка Германии со «Штутгартом» в сезоне-1996/1997, завоевал бронзовые медали с «Фенербахче» в сезоне-1998/1999 и выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2001/2002 с «Тиролем». В феврале 2022 года сообщалось, что Йоахим Лёв может возглавить «Фенербахче» или «Реал», но этого не произошло. Вот что сейчас говорит немец о возвращении в футбол.

У меня есть намерение вернуться. Футбол приносит много удовольствия. Я снова чувствую себя мотивированным, несколько месяцев этого не было. Если мне предложат интересную работу, я готов. Почему до сих пор не устроился на работу? Хотел хотя бы раз побывать на чемпионате мира в качестве зрителя. Йоахим Лёв Экс-главный тренер сборной Германии

Франк де Бур, 52 года, последнее место работы: сборная Нидерландов

Голландец отдал шесть лет тренерской карьеры «Аяксу». С ним-де Бур четыре раза стал чемпионом страны и один раз выиграл Суперкубок Нидерландов. После чего у 52-летнего тренера не получилось в «Интере» и «Кристал Пэлас», а Открытый кубок США с «Атлантой Юнайтед» вряд ли можно назвать большим успехом. На Евро-2020 де Бур закончил турнир со сборной Нидерландов на стадии ⅛ финала.

«Ожидая оценку своей работы, я принял решение покинуть пост главного тренера сборной. Очевидно, цель не была достигнута. Когда в 2020 году со мной связались по поводу назначения, я счёл это честью и вызовом, но также понимал, какое давление будет оказываться на меня. Хочу поблагодарить всех: и фанатов, и футболистов, а также менеджмент, создавший по-настоящему первоклассные условия на базе национальной команды», — заявил Франк де Бур. С тех пор слухов о его будущем практически нет.

Томас Тухель, 49 лет, последнее место работы: «Челси»

Немец начал тренерскую карьеру в 27 лет. Посвятив несколько лет работе в структурах «Штутгарта», «Аугсбурга» и «Майнца», в 2009 году Томас Тухель возглавил главную команду последних. Он работал в клубе пять лет и за это время финишировал в Бундеслиге на девятом, пятом, дважды 13-м и седьмом местах. В сезоне-2016/2017 Томас Тухель выиграл свой первый трофей — Кубок Германии с дортмундской «Боруссией». Затем его ждал успех с «ПСЖ» и «Челси» — во Франции тренер взял шесть разных национальных трофеев, включая два титула, а с лондонцами добился победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

По последней информации, Томас Тухель уехал из Англии из-за истечения срока визы. Томас — приоритетный вариант на пост главного тренера «Реала» в качестве замены Карло Анчелотти. Об этом сообщает издание El Nacional.

Фернанду Сантуш, 68 лет, последнее место работы: сборная Португалии

За восемь лет в сборной Португалии Фернанду Сантуш стал чемпионом Европы — 2016 и победителем Лиги наций — 2018/2019. Это самые главные достижения в его тренерской карьере. До того, как возглавить сборную Португалии, специалист работал в разных португальских и греческих клубах. Фернанду Сантуш выиграл пять трофеев с «Порту» в 2000-х и стал обладателем Кубка Греции с АЕКом в сезоне-2001/2002.

Ухожу из сборной с чистым сердцем. Быть главным тренером национальной команды — это привилегия. Хочу поблагодарить всех футболистов, с которыми я работал. Я всегда руководствовался решениями, которые могут помочь команде выиграть. Теперь я стану одним из миллионов болельщиков. Фернанду Сантуш Экс-главный тренер сборной Португалии

Маурисио Почеттино, 50 лет, последнее место работы: «ПСЖ»

За 13 лет тренерской карьеры аргентинец работал в «Эспаньоле», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «ПСЖ». Все свои трофеи Маурисио Почеттино выиграл во Франции — чемпионство, Кубок и Суперкубок. Специалист достиг больших высот с «Тоттенхэмом», но остался без наград. Сейчас аргентинец рассматривается на должность главного тренера сборной Бразилии и Англии, пишут Tuttosport и The Guardian.

Луис Энрике, 52 года, последнее место работы: сборная Испании

Работа в «Барселоне» — лучший этап в карьере Энрике. Он выиграл два чемпионства, три Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. За это Луис удостоился награды «Тренер года ФИФА-2015». Добиться больших высот с «Ромой», «Сельтой» и сборной Испании ему не удалось: с национальной командой Энрике остался без медалей на Евро-2020, уступил Франции в финале Лиги наций в сезоне-2020/2021 и вылетел от Марокко в ⅛ финала ЧМ-2022. После крайней неудачи коуч заявил, что у него нет предложений прямо сейчас. По информации Globo Esporte, Луис Энрике рассматривается на пост главного тренера сборной Бразилии.

Роберто Мартинес, 49 лет, последнее место работы: сборная Бельгии

Кажется, среди этого списка Роберто Мартинес будет самым невостребованным. Его семь лет в сборной Бельгии можно считать провальными. Под его руководством национальная команда завоевала только бронзовые медали ЧМ-2018, несмотря на сильный состав и постоянное первое место в рейтинге ФИФА. До работы в сборной Бельгии Роберто Мартинес тренировал «Эвертон», «Уиган» и «Суонси». С двумя последними клубами он стал обладателем Кубка Англии и чемпионом Первой футбольной лиги соответственно. Всё же к испанцу есть интерес: HLN пишет, что Мартинес — приоритетный вариант на пост главного тренера сборной Мексики.

Рафаэль Бенитес, 62 года, последнее место работы: «Эвертон»

Последний успех Рафаэля Бенитеса связан с «Ньюкаслом» (выиграл Чемпионшип). Так себе достижение, учитывая, что раньше испанец брал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Ла Лигу и другие национальные трофеи. Его успехи с «Ливерпулем», «Интером», «Челси» и «Наполи» в прошлом. Сейчас — лишь интерес со стороны «Ноттингем Форест».

Марсело Бьельса, 67 лет, последнее место работы: «Лидс»