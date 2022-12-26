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02:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В саудовском клубе прокомментировали ход переговоров по Роналду

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спортивный директор саудовского «Аль-Насра» Марсело Салазар заявил, что пока не может ничего сказать о возможном переходе в клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг испанское издание Marca сообщило, что Роналду в ближайшие часы может подписать контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

«Я не имею права говорить ни да ни нет. Подождем и посмотрим, как будут развиваться события до конца года. Как вы понимаете, такие переговоры имеют огромную важность не только для клуба, но и для страны, и для всего мирового футбола. Они должны проводиться на самом высоком уровне», — цитирует Салазара Record со ссылкой на Flashscore.

«Все, что я могу сказать, так это то, что Криштиану Роналду — один из лучших футболистов в истории. Он всегда был примером спортсмена для меня из-за его воли к победе. Как гражданин Португалии я всегда болел за него. Но в нужное время будущее будет раскрыто», — добавил спортдиректор «Аль-Насра».

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и в данный момент находится без клуба.

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