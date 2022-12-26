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02:41 (мск), источник: Sport24

В сети появилось видео подготовки к похоронам Пеле. Для «Короля футбола» собирают золотой гроб

В сети распространилось видео с подготовкой к похоронам легенды мирового футбола Пеле.

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Как сообщает бразильский портал Futebol News, видео слили в сеть из мессенджеров. На нем крупным планом виден золотистый гроб с изображением бразильца.

В соответствии с последними новостями, состояние здоровья Пеле ухудшилось из-за почечной и сердечной дисфункции. Бывший футболист с прошлого года борется с раком кишечника. Ему была сделана операция.

8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже стало известно, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Также в СМИ сообщалось, что сейчас врачи прибегли к паллиативной помощи (вид поддерживающей терапии с акцентом на снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкологического больного).

Тем не менее, официальной информации об ухудшении состояния здоровья легенды футбола нет, и, тем более, о его смерти.

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