В сети появилось видео подготовки к похоронам Пеле. Для «Короля футбола» собирают золотой гроб
В сети распространилось видео с подготовкой к похоронам легенды мирового футбола Пеле.
В сети распространилось видео с подготовкой к похоронам легенды мирового футбола Пеле.
Как сообщает бразильский портал Futebol News, видео слили в сеть из мессенджеров. На нем крупным планом виден золотистый гроб с изображением бразильца.
В соответствии с последними новостями, состояние здоровья Пеле ухудшилось из-за почечной и сердечной дисфункции. Бывший футболист с прошлого года борется с раком кишечника. Ему была сделана операция.
8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже стало известно, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
Также в СМИ сообщалось, что сейчас врачи прибегли к паллиативной помощи (вид поддерживающей терапии с акцентом на снятие болевого синдрома при опухолях поздних стадий, не поддающихся лечению, с заведомо летальным исходом онкологического больного).
Тем не менее, официальной информации об ухудшении состояния здоровья легенды футбола нет, и, тем более, о его смерти.