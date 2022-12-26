Руд Гуллит: Месси — не лучший в истории. Думаю, он лучший в данный момент

«Нет, Месси не лучший в истории. Я считаю, что он лучший в данный момент. Думаю, многие вещи нельзя сравнивать между собой. Если вы сумеете выиграть чемпионат мира трижды — это будет впечатляющий результат. Поэтому 1960-е и часть 1970-х были эпохой Пеле. А затем пришло время Марадоны», — приводит слова Гуллита Voetbal International со ссылкой на Ziggo Sport.



Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре. Для него это первый титул чемпиона мира в карьере. Месси был признан самым ценным игроком минувшего первенства планеты.