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22:39 (мск), источник: Sport24

«Ньюкасл» вышел на 2-е место в таблице АПЛ впервые с января 2003 года

«Ньюкасл» одержал крупную победу над «Лестером» (3:0) в матче АПЛ. Эта победа стала шестой подряд для команды.

Ньюкасл Юнайтед
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Победа над «Лестером» пришлась на первую игру после ЧМ-2022. Перед мировым первенством в Катаре «Ньюкасл» выиграл в АПЛ у «Эвертона» (1:0) 19 октября, у «Тоттенхэма» (2:1) 23 октября, разгромил «Астон Виллу» (4:0) 29 октября и «Саутгемптон» (4:1) 6 ноября, а также одолел «Челси» (1:0) 12 ноября.

Благодаря этим успехам «Ньюкасл» вышел на второе место в чемпионате Англии, обойдя «Манчестер Сити». Как сообщает SkySports, «Ньюкасл» поднялся в топ-2 турнирной таблицы АПЛ впервые с января 2003 года (исключая результаты первого тура каждого сезона).

Лестер
0:3
Первый тайм: 0:3
Ньюкасл Юнайтед
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