«Ньюкасл» вышел на 2-е место в таблице АПЛ впервые с января 2003 года

Победа над «Лестером» пришлась на первую игру после ЧМ-2022. Перед мировым первенством в Катаре «Ньюкасл» выиграл в АПЛ у «Эвертона» (1:0) 19 октября, у «Тоттенхэма» (2:1) 23 октября, разгромил «Астон Виллу» (4:0) 29 октября и «Саутгемптон» (4:1) 6 ноября, а также одолел «Челси» (1:0) 12 ноября.