«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (5-я минута), Вирджил Ван Дейк (37) и Стефан Байчетич (81), для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге. У хозяев отличился Олли Уоткинс (59).