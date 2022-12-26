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23:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: twitter

Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Мохамед Салах (5-я минута), Вирджил Ван Дейк (37) и Стефан Байчетич (81), для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге. У хозяев отличился Олли Уоткинс (59).

«Ливерпуль» одержал третью подряд победу в чемпионате Англии и поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Астон Вилла» с 18 очками идет на 12-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 30 декабря примет «Лестер», «Астон Вилла» 1 января на выезде встретится с «Тоттенхэмом».

Астон Вилла
1:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
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