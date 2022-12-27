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03:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный менеджер «ПСЖ» покинул клуб

Генеральный менеджер «ПСЖ» Жан-Клод Блан покинул французский клуб, сообщает L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Последние двенадцать сезонов были огромным профессиональным приключением, и я горжусь тем, что помог “ПСЖ” стать международной спортивной силой, которой клуб является сегодня», — сказал менеджер.

Отметается, что Блан покинул «ПСЖ» ради нового проекта. Велика вероятность, что он получит должность в другом французском клубе — «Ницце».

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