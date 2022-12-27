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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» и оторвался от «МС» на восемь очков

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Вест Хэм». Финальный свисток главного арбитра Майкла Оливера зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
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Источник: Reuters

На пятой минуте полузащитник «канониров» Букайо Сака поразил ворота «молотобойцев», однако взятие ворот отменили после просмотра VAR. На 27-й минуте счёт открыл хавбек «Вест Хэма» Саид Бенрахма, который реализовал пенальти.

«Арсенал» сумел переломить ход встречи во втором тайме: на 53-й минуте Сака сравнял счёт, спустя пять минут Габриэл Мартинелли вывел хозяев вперёд, а на 69-й минуте Эдди Нкетиа забил третий гол «канониров». Итог — 3:1 — победа «Арсенала».

Команда Микеля Артеты набрала 40 очков и упрочила лидерство в АПЛ. «Арсенал» опережает «Ньюкасл» на семь очков, а «Манчестер Сити» — на восемь.

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Арсенал
3:1
Первый тайм: 0:1
Вест Хэм Юнайтед
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