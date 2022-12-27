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09:39 (мск), источник: Sports.Ru

Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

Унаи Эмери хочет видеть Яссина Буну в «Астон Вилле» вместо Эмилиано Мартинеса.

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По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в «Арсенале». К тому же, главный тренер «Астон Виллы» счел поведение вратаря во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022 неприемлемым. Эмери не хочет видеть Мартинеса в команде и в качестве основного претендента на замену рассматривает Яссина Буну из «Севильи».

Текущее соглашение Эмилиано Мартинеса с «Астон Виллой» действует до 2027 года.

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3:3
По пенальти: 4:2Основное время: 2:2 (2:0)
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