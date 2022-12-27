Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в «Арсенале». К тому же, главный тренер «Астон Виллы» счел поведение вратаря во время празднования победы Аргентины на ЧМ-2022 неприемлемым. Эмери не хочет видеть Мартинеса в команде и в качестве основного претендента на замену рассматривает Яссина Буну из «Севильи».