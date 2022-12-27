Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную
IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.
Португалия
IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачёт шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную команду.
Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте — Лионель Месси (235), на третьем — Роберт Левандовски (178).
Весь список выглядит так: