Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Все события
Фоторепортажи
13СКА впервые в сезоне проиграл ЦСКА
16Карьера Месси в сборной Аргентины
09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную

IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.

Португалия
Наверх
Источник: AP 2022

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачёт шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную команду.

Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте — Лионель Месси (235), на третьем — Роберт Левандовски (178).

Весь список выглядит так:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) — 270 голов;
  2. Лионель Месси (Аргентина) — 235;
  3. Роберт Левандовски (Польша) — 178;
  4. Герд Мюллер (Германия) — 137;
  5. Неймар (Бразилия) — 136;
  6. Карим Бензема (Франция) — 128;
  7. Рауль (Испания) — 123;
  8. Али Даеи (Иран) — 122;
  9. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 122;
  10. Луис Суарес (Уругвай) — 121;
  11. Златан Ибрагимович (Швеция) — 119;
  12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) — 117;
  13. Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар) — 115;
  14. Андрей Шевченко (Украина) — 115;
  15. Эдинсон Кавани (Уругвай) — 113;
  16. Роналдо (Бразилия) — 112;
  17. Тьерри Анри (Франция) — 110;
  18. Ромарио (Бразилия) — 109;
  19. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 108;
  20. Самуэль Это’О (Камерун) — 105.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь