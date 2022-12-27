Неймар покинет «ПСЖ» из-за Мбаппе, «Ливерпуль» купил топ-форварда. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Эспаньол» интересуется эквадорским защитником «Краснодара»

«Эспаньол» заинтересован в переходе левого защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса. Как утверждает источник, испанский клуб планирует направить краснодарцам предложение по аренде 28-летнего футболиста. В свою очередь, «быки» не хотят эквадорца в зимнее трансферное окно.

«Краснодар» приобрел Рамиреса у «Ференцвароша» в 2017 году за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «горожан» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

«Оренбург» выкупит Хотулева у «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, в ближайшее время клуб выкупит у «Зенита» центрального защитника Данилу Хотулева.

«Мы выкупаем у “Зенита” Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у “Спартака”. Будем его выкупать», — сказал Еремякин.

«Оренбург» арендовал Хотулева в феврале этого года. В текущем сезоне футболист провел за оренбургскую команду 12 матчей и заработал 4 желтые карточки.

Игорь Смольников покинул «Торпедо», разорвав контракт

Российский защитник Игорь Смольников покинул ряды московского «Торпедо». По данным источника, 34-летний Смольников разорвал контракт с «автозаводцами».

В нынешнем сезоне Смольников провел за «Торпедо» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее, 16-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 6 очков в активе.

Источник: vk.com/fckrasnodar

Центральным защитником «Балтики» Осиповым интересуются клубы РПЛ

Клубы РПЛ заинтересованы в подписании центрального защитника «Балтики» Александра Осипова. Об этом рассказала представитель 24-летнего футболиста Полина Лельчук.

«К игрокам “Балтики” всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счет игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой», — сказала Лельчук.

Что в Европе

Мбаппе потребовал от «ПСЖ» продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выдвинул три условия руководству парижского клуба, при которых он согласится остаться в команде, сообщает OkDiario. По данным источника, Мбаппе потребовал от боссов «ПСЖ» продать бразильского нападающего парижан Неймара, приобрести форварда английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна и назначить главным тренером француза Зинедина Зидана.

В противном случае Килиан может покинуть «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно.

ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»

ПСВ объявил о достижении договоренности по переходу форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль». Клубы договорились не сообщать о стоимости трансфера. «Но это рекордный трансфер для ПСВ», — сказал генеральный менеджер клуба из Эйндховена Марсель Брандс.