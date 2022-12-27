Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
26.12
Саутгемптон
Брайтон
13
Футбол. Зарубежный
26.12
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Ливерпуль
13
Все события
Фоторепортажи
13СКА впервые в сезоне проиграл ЦСКА
16Карьера Месси в сборной Аргентины
10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Аль-Наср» запланировал проведение медосмотра для Роналду

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» запланировал проведение медосмотра для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает CBS Sports со ссылкой на источник в команде.

Наверх
Источник: Reuters

Также сообщается, что «Аль-Наср» уже забронировал жилье для Роналду и его консультантов. В клубе надеются завершить сделку к открытию январского трансферного окна, поскольку общие условия контракта с португальцем уже согласованы. Утверждается, что Роналду будет играть «большую роль в управлении клубом», в том числе сможет влиять на назначение главного тренера.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Роналду в ближайшее время может подписать контракт с «Аль-Насром» до 2030 года, из которых 2,5 года португалец проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций (2018/19).

По ходу чемпионата мира в Катаре, где сборная Португалии дошла до четвертьфинала, Роналду разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и в данный момент находится без клуба.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канадский кошмар. Трагическая смерть 18-летнего хоккеиста из России
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь