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13:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» упустил Гакпо? У клуба нагло увели главную трансферную цель

«МЮ» долго обхаживал Коди Гакпо, но в итоге вингер оказался в «Ливерпуле».

Манчестер Юнайтед
ПСВ
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Источник: Reuters

ПСВ и «Ливерпуль» договорились о трансфере вингера Коди Гакпо. Это не просто слухи, а официальное сообщение на сайте клуба из Эйндховена. Неожиданный поворот событий с учётом того, что Гакпо долгое время вёл «Манчестер Юнайтед», Казалось, что переезд Коди на «Олд Траффорд» — вопрос времени, но в ситуацию вмешался вдруг «Ливерпуль» и перехватил главную трансферную цель у своего принципиального соперника.

23-летний Гакпо в ближайшее время отправится в Англию, где пройдёт необходимые формальные процедуры перед завершением трансфера. По данным инсайдера Фабрицио Романо, покупка обойдётся «Ливерпулю» примерно в € 42 млн, срок контракта — шесть лет. Очень дешёво за игрока уровня Гакпо. «Ливерпуль» осуществил отличный трансфер, а «МЮ» сейчас можно только посочувствовать.

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Гакпо ещё летом

Впервые информация об интересе «МЮ» к Коди Гакпо появилась в августе 2022 года. По данным Sky Sports, английский клуб готовил предложение о трансфере 23-летнего футболиста, за которого ПСВ просил около € 40 млн.

Договориться летом не удалось, поскольку Криштиану Роналду всё-таки остался в Манчестере и на тот момент обещал быть приверженным интересам клуба. К тому же под конец трансферного окна «МЮ» неожиданно решил заплатить € 100 млн «Аяксу» за другого вингера — Антони.

Коди Гакпо не выпадал из сферы интересов «МЮ». Главный тренер Эрик тен Хаг, которого представляет то же агентство, что и Гакпо, хотел видеть игрока сборной Нидерландов в «Юнайтед» зимой. В сентябре Forbes утверждал, что клуб договорился с Коди об условиях личного контракта. В день закрытия летнего трансферного окна Гакпо получил предложения от «Лидса» и «Саутгемптона», но решил остаться в ПСВ с прицелом на зимний переход именно в «МЮ».

Источник: Reuters

Желание «МЮ» заполучить Гакпо стало ещё сильнее после скандального ухода Роналду перед стартом чемпионата мира в Катаре. Ценник на игрока немного вырос с учётом выступления на футбольном поле. Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах нынешнего сезона за ПСВ (в 47 матчах прошлого забил 21 гол и отдал 14 передач). У него три гола в пяти матчах на ЧМ-2022. Коди зарекомендовал себя одним из лидеров сборной Нидерландов, которая только в серии пенальти уступила будущему чемпиону Аргентине в ¼ финала.

Генеральный директор ПСВ Марсель Брандс не раз заявлял, что Гакпо готовы отпустить в случае предложения, которое устроит и игрока, и клуб. The Telegraph сообщил, что «МЮ» в полной мере готов удовлетворить запросы ПСВ и зимой отдаст за него € 50 млн — больше, чем в итоге заплатил «Ливерпуль».

Как «Ливерпуль» перехватывал Гакпо

26 декабря Фабрицио Романо сообщил, что мнение Гакпо по поводу перехода в «Манчестер Юнайтед» не изменилось — он хотел перейти в команду Эрика тен Хага. Переговоры между «МЮ» и агентами игрока всегда проходили хорошо. Футбольный директор «Юнайтед» Джон Мерто встречался с главой агентства, представляющего интересы голландского форварда, в Каррингтоне в последние две недели.

В тот же день вечером Романо неожиданно написал, что «Ливерпуль» ведёт продвинутые переговоры о подписании Гакпо. Было подано официальное предложение, которое ПСВ устроило. Клуб из Эйндховена решил сразу же подтвердить трансфер на своём сайте.

Удивительный поворот событий. «МЮ» снова остался не у дел, а «Ливерпуль» за очень небольшую по нынешним меркам сумму купил классного игрока. Как так получилось?

Источник: Reuters

«Ливерпулю» давно приписывали интерес к Гакпо, но команда Юргена Клоппа никогда не считалась серьёзным претендентом на игрока. Daily Mail писал, что к Коди также присматриваются «Бавария», «Барселона», «Челси» и «Арсенал». Все они наряду с «Ливерпулем» не заходили в переговорах так далеко, как «МЮ», который в буквальном смысле обхаживал Коди в течение нескольких месяцев.

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Казалось, что если кто-то и мог увести Гакпо у «Юнайтед», так это «Реал». Во время ЧМ в Катаре As сообщал, что мадридский клуб видит Коди в качестве наследника Карима Бензема. ПСВ много денег не требовал, Бензема в последнее время часто травмируется, так что президент «Реала» Флорентино Перес рассматривал возможность сделки уже этой зимой. Переезжать в Мадрид Гакпо советовал даже партнёр по сборной Нидерландов и теперь уже по «Ливерпулю» Вирджил ван Дейк.

«Находятся ли “Манчестер Юнайтед” и “Реал” на одном уровне? При всём уважении к “МЮ” — точно нет. Я считаю, что Гакпо пора сделать следующий шаг. Я легко могу представить его переход в “Реал” зимой или летом. Он отличный парень, который усердно работает. Коди очень талантлив и ещё не раскрыл свой потенциал до конца», — сказал ван Дейк после победного матча с США (3:1) в ⅛ финала ЧМ.

ПСВ ждал от «Реала» предложений по Гакпо, но Перес решил не спешить. Зато подсуетился «Ливерпуль», который начал предметно контактировать с Коди только в декабре в поисках замены выбывшего на три месяца Луиса Диаса. Команда Юргена Клоппа оперативно и чётко сработала, за что была награждена. Один из лучших молодых игроков мира Коди Гакпо достаётся «Ливерпулю». Менеджмент «МЮ» снова разочаровал — у клуба прямо из-под носа дерзко увели главную трансферную цель.

Михаил Георгиев

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